Porti di Spezia e Carrara, cresce il traffico ferroviario nel 2025

I porti della Spezia e di Marina di Carrara chiudono il 2025 con un aumento dei traffici ferroviari e una crescita complessiva delle merci movimentate. Secondo i dati diffusi dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, gli scali hanno gestito oltre 17,45 milioni di tonnellate di merci, in crescita del 2,2% rispetto all’anno precedente, con più di 1,3 milioni di container movimentati.

Il bilancio – Il porto della Spezia ha registrato 12,62 milioni di tonnellate di merce, con un incremento del 3,3%. In particolare, sono aumentate le importazioni che hanno raggiunto 5,64 milioni di tonnellate (+13,9%), mentre l’export si è attestato a 6,98 milioni di tonnellate, in calo del 4%. Una parte della crescita è legata alla ripresa delle rinfuse liquide allo sbarco, in particolare dei prodotti energetici.

Energia – Tra questi spicca il gas naturale liquefatto (GNL), che ha registrato un forte aumento: 1,328 milioni di tonnellate, pari a un incremento del 97,5% rispetto all’anno precedente. Complessivamente le rinfuse liquide hanno raggiunto 1,519 milioni di tonnellate, includendo anche altri prodotti raffinati.

Container – Nonostante il risultato complessivo positivo, l’Autorità portuale segnala una flessione dell’1,7% dei container lavorati nei terminal LSCT e Terminal del Golfo, legata soprattutto alla contrazione dei traffici nell’ultimo trimestre del 2025.

Trasporto ferroviario – In forte crescita invece il traffico ferroviario collegato agli scali. Nel corso dell’anno sono stati movimentati 329 treni (+8,2%) e 4.015 carri (+10,9%), per un totale di 202 mila tonnellate di merci (+12,9%), di cui 137 mila tonnellate di container (+12,3%). Solo il terminal LSCT ha movimentato oltre 3,1 milioni di tonnellate via ferrovia, con una quota del 34,4%.

Carrara – Il porto di Marina di Carrara ha movimentato 4,83 milioni di tonnellate di merci. In crescita le rinfuse solide, mentre il traffico complessivo di general cargo ha raggiunto 4,17 milioni di tonnellate, con aumenti nel traffico ro-ro e nelle merci containerizzate.

Il commento – “Nonostante l’impatto di una situazione geopolitica complessa e in continua evoluzione, il sistema ha mantenuto performance elevate e garantito continuità nei servizi”, ha commentato il presidente dell’Autorità portuale Bruno Pisano, sottolineando la capacità di adattamento degli scali del Mar Ligure Orientale.

