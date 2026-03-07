Fincantieri: formalizzata la consegna della nuova nave da crociera "Luna"

A un anno dal varo della nave gemella “Aqua”, Fincantieri ha consegnato alla compagnia Norwegian Cruise Line la nuova nave da crociera “Luna”, realizzata nel cantiere di Porto Marghera. Qui si sono svolte tutte le fasi di costruzione, dalle prime saldature della struttura fino alla realizzazione e allestimento degli ambienti interni.

La consegna è stata formalizzata con il tradizionale cambio di bandiera e con la cerimonia simbolica durante la quale al comandante viene affidata l’ampolla contenente la prima acqua entrata nella nave. Con questo passaggio ufficiale, dopo oltre tre anni di lavori, il cantiere veneziano completa la realizzazione di un nuovo gigante della crocieristica di lusso.

La Luna rappresenta la seconda unità della classe “Prima Plus” costruita per Norwegian Cruise Line. Il valore della nave supera il miliardo di euro, confermando il ruolo della compagnia tra i principali partner industriali di Fincantieri nel settore delle grandi navi da crociera.

Nuovi ordini e collaborazione a lungo termine

La collaborazione tra il gruppo cantieristico italiano e l’armatore prosegue anche sul piano commerciale. Nei giorni scorsi è stato infatti firmato un nuovo contratto per la costruzione di altre tre navi da crociera destinate ai brand del gruppo scandinavo.

Con questo accordo sale a 16 il numero complessivo di unità commissionate da Norwegian Cruise Line a Fincantieri, con consegne programmate fino al 2037.

Nel mercato globale delle navi da crociera, Fincantieri detiene oggi una quota superiore al 49%, con 53 navi attualmente in portafoglio ordini. Il valore complessivo delle commesse sfiora i 50 miliardi di euro, con un piano di consegne già programmato per il prossimo decennio.

