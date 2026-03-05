Liguria tra le regioni in cui si effettuano maggiori pagamenti digitali immediati

La Liguria si conferma tra le regioni italiane più orientate ai pagamenti digitali immediati, con posizioni solide su contactless e Satispay e un interesse per il Buy Now Pay Later tra i più contenuti del Paese. È quanto emerge dall'analisi condotta da Casinos.com su cinque anni di dati Google Trends, che ha mappato l'interesse degli italiani verso quattro strumenti chiave — pagamento contactless, Satispay, Apple Pay e Scalapay — regione per regione.

Settima in Italia per il contactless (indice 75), quinta per Satispay (26) e decima per Apple Pay (65): la regione si colloca con coerenza nella fascia medio-alta della classifica nazionale sui pagamenti immediati. Su Scalapay è quattordicesima con 42, nella metà bassa della classifica, a conferma che il Buy Now Pay Later rimane uno strumento prevalentemente meridionale, lontano dalle abitudini di una regione con un tessuto economico e commerciale orientato al pagamento rapido.

Il dato ligure si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda. Nel 2024, per la prima volta, i pagamenti digitali hanno superato il contante in Italia: 481 miliardi di euro transati elettronicamente, pari al 43% dei consumi totali. Nella prima metà del 2025 la crescita è continuata, con 236 miliardi di euro transati nei soli primi sei mesi (+6%) e i pagamenti via smartphone e wearable in aumento del 46%.

A trainare questa trasformazione sono stati in particolare l'e-commerce, l'intrattenimento digitale e il gaming online, settori dove la varietà e la fluidità degli strumenti di pagamento sono una priorità competitiva. È proprio da questa prospettiva che Casinos.com ha deciso di analizzare come si distribuisce l'interesse degli italiani verso i principali metodi di pagamento digitale, regione per regione.

"La Liguria esprime un profilo digitale coerente con il Nord Italia: pagamenti immediati nella fascia alta, Buy Now Pay Later quasi assente", dichiara Daniele Alfieri, analista di Casinos.com. "Genova è una città portuale con flussi internazionali importanti, e questo contribuisce a creare un ambiente favorevole alla diffusione dei wallet digitali e del contactless. Il settimo posto sul contactless e il decimo su Apple Pay raccontano una regione abituata a interagire con standard di pagamento globali, sia per via del turismo che per la natura stessa del suo tessuto economico."

Contactless: 7° posto in Italia (indice 75)

in Italia (indice 75) Satispay: 5° posto in Italia (indice 26)

in Italia (indice 26) Apple Pay: 10° posto in Italia (indice 65)

in Italia (indice 65) Scalapay: 14° posto in Italia (indice 42)

Nel quadro del Nord Italia, la Liguria si posiziona nella fascia media del blocco settentrionale, con un profilo orientato ai pagamenti immediati e un distacco netto dalle dinamiche del Buy Now Pay Later che caratterizzano il Sud.

L'analisi è stata condotta da Casinos.com utilizzando Google Trends, esaminando cinque anni di ricerche italiane su quattro query: pagamento contactless, Satispay, Apple Pay e Scalapay. I dati, su scala relativa da 0 a 100 per regione, non indicano volumi assoluti ma consentono di confrontare il livello di interesse relativo tra regioni. I dati di contesto sono tratti dall'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano (2024-2025), dalla Banca Centrale Europea e da The European House Ambrosetti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.