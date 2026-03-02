Ex Ilva: sindacati convocati a Palazzo Chigi il 5 marzo

I sindacati metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl Metalmeccanici e Federmanager sono stati convocati a Palazzo Chigi per il 5 marzo, alle ore 11.30, per discutere della vertenza ex Ilva. Da settimane i sindacati invocano un confronto per avere chiarimenti sullo stato attuale della trattativa per la vendita e chiedere garanzie sul piano industriale, ambientale e occupazionale.

Il tavolo si riunisce dopo che il Tribunale di Milano ha imposto all'acciaieria di Taranto di adeguare le prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia), altrimenti dovrà sospendere dal prossimo 24 agosto la produzione dell'area a caldo.

Fim, Fiom e Uilm avevano annunciato nei giorni scorsi che, in assenza di convocazione, si sarebbero autoconvocati a palazzo Chigi il 9 marzo "per conoscere il lo stato della discussione sul futuro della più grande azienda siderurgica del paese e sul destino di 20 mila persone".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.