Tpl Liguria, Bucci propone abbonamento flat per superare sistema ticket

Superare il sistema tradizionale di biglietti e abbonamenti per arrivare a un trasporto pubblico locale completamente gratuito, finanziato attraverso la fiscalità generale: è la visione lanciata dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci durante il convegno di Consumers' Forum sulla mobilità al 2050.

"È finito il tempo del gettone telefonico", ha spiegato Bucci, ricordando come un tempo per le interurbane si usassero pile di gettoni. "Oggi c’è un abbonamento flat che costa poco perché lo fanno tutti. Questo è il concetto che vogliamo applicare al trasporto pubblico: un sistema dove non serva più il biglietto perché il servizio è già coperto attraverso la fiscalità generale o sistemi simili".

Secondo il presidente, l’obiettivo principale è incentivare massicciamente l’uso dei mezzi pubblici per ridurre incidenti e inquinamento, garantendo al contempo la sostenibilità delle aziende del settore. "Più persone mettiamo sul trasporto pubblico, meno auto circolano e meno inquinamento produciamo: sono due valori fondamentali", ha sottolineato Bucci. "Con un abbonamento diffuso che copra i costi di gestione, ogni azienda pubblica potrà offrire il miglior servizio possibile al minor costo per la collettività".

Il progetto punta dunque a un sistema di mobilità più accessibile, sostenibile e moderno, dove la collettività intera contribuisce al finanziamento del servizio, alleggerendo gli utenti individuali e promuovendo un modello di trasporto più ecologico ed efficiente.

