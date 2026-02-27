Genova, sindacati sul piede di guerra, Amiu chiude agli straordinari

Stop agli straordinari per i lavoratori di Amiu Genova. La decisione, operativa già da alcune settimane, viene definita dall’azienda una “rimodulazione” nell’utilizzo delle ore extra. Una scelta che però sta alimentando interrogativi e timori tra le organizzazioni sindacali, soprattutto alla luce di un organico che, a loro dire, è già sotto pressione.

A sollevare per primo la questione è stato Gianluca Marchiani della CGIL (Funzione pubblica), che sottolinea come non siano state fornite spiegazioni dettagliate sulle ragioni del provvedimento. "Non ci è stata chiarita la motivazione – afferma –. Non risultano nuove assunzioni, né un ampliamento delle esternalizzazioni. Questo significa, almeno in apparenza, che lo stesso servizio dovrà essere garantito con un monte ore inferiore. Ma non ci è stato spiegato in che modo".

Dal canto suo, l’azienda parla di un intervento orientato a migliorare efficacia, efficienza ed economicità del servizio. Una scelta che si inserisce nel percorso di riorganizzazione più ampio legato al nuovo piano industriale, la cui approvazione è attesa per metà marzo. Secondo quanto comunicato, proprio in quella sede verranno dettagliate anche le ricadute organizzative delle nuove linee strategiche. Non sono però stati forniti dati sul risparmio economico derivante dalla sospensione o riduzione degli straordinari.

Il tema si intreccia con i cambiamenti ai vertici societari. A gennaio, durante la presentazione del nuovo presidente Paolo Macchi, erano state anticipate alcune linee di intervento interno: tra queste, la nomina di due nuovi dirigenti e una revisione complessiva dell’assetto gestionale. La Rappresentanza sindacale unitaria, in una lettera indirizzata alla giunta comunale, ha parlato di iniziative unilaterali che punterebbero da un lato a esternalizzare alcuni servizi ritenuti oggi inefficienti, dall’altro a reinternalizzare attività a bassa specializzazione senza però prevedere un incremento del personale.

Secondo i rappresentanti dei lavoratori, questa combinazione rischierebbe di produrre effetti sociali pesanti, con la possibile uscita di lavoratori fragili che da anni operano in quei settori. Per questo è stato richiesto un incontro con l’amministrazione, fissato per il 9 marzo, con l’obiettivo di ottenere un confronto preventivo sul piano industriale e sulle scelte future. «Vogliamo vedere i contenuti del piano e partecipare, per quanto possibile, alle decisioni – ribadisce Marchiani –. L’organico è già in sofferenza e serve chiarezza».

La replica dell’assessora al Ciclo dei rifiuti del Comune di Genova, Silvia Pericu, invita alla prudenza. "Il nuovo consiglio di amministrazione si è insediato da poco e sta completando le proprie analisi – spiega –. I risultati saranno condivisi anche con l’amministrazione comunale. In queste fasi è normale prevedere azioni di riequilibrio".

Pericu rivendica inoltre la tenuta del servizio nei mesi scorsi, sottolineando come durante il periodo natalizio sia stato gestito senza criticità l’aumento della produzione di rifiuti. A incidere sugli equilibri interni, aggiunge, è stato anche il recente e improvviso decesso di Mario Bianchi, che ha reso necessario rivedere alcune posizioni organizzative. "Non mi risultano peggioramenti del servizio – conclude –. Non stiamo certo mettendo in campo scelte che possano danneggiare l’azienda o la città".

Resta ora da capire in che modo la riduzione degli straordinari si tradurrà concretamente nell’operatività quotidiana. Il confronto tra azienda, sindacati e Comune si annuncia decisivo per chiarire obiettivi, numeri e prospettive di una riorganizzazione che tocca un settore strategico per la città.

