Infrastrutture e visione strategica: Italia e Singapore rafforzano il dialogo sui trasporti
di Redazione
Il viceministro Edoardo Rixi ha incontrato il ministro dei Trasporti di Singapore, Murali Pillai. Un momento significativo nel rafforzamento del dialogo tra Italia e Singapore sui temi della mobilità e delle infrastrutture.
Il confronto ha consentito di evidenziare una convergenza di approcci su portualità, logistica e connettività, riconosciuti come asset strategici per la competitività dei rispettivi sistemi economici e per il posizionamento internazionale dei due Paesi.
In questo quadro, è stata ribadita la volontà di proseguire un dialogo strutturato, volto a individuare opportunità di cooperazione concreta e partenariati industriali di medio-lungo periodo.
Nel corso della missione, il viceministro ha effettuato una visita al porto di Tuas e ha incontrato l’amministratore delegato della Maritime and Port Authority of Singapore, Ang Wee Keong, per un approfondimento sulle prospettive di cooperazione nel settore marittimo e portuale.
Ha inoltre incontrato gli amministratori delegati di Aeroporto Internazionale Changi, SBS Transport - principale società di trasporto pubblico locale - e Keppel Infrastructure, al fine di valorizzare il contributo del nostro sistema industriale allo sviluppo di progetti innovativi a Singapore e nel Far East.
Gli incontri si inseriscono in una fase di rafforzamento delle relazioni bilaterali per consolidare un rapporto fondato su affidabilità, visione strategica e attenzione ai risultati.
