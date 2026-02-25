Fondi pesca e agricoltura, Dal Pian (Coldiretti) a Telenord: "Agroalimentare comparto strategico, va tutelato nell'interesse di tutti"

Luca Dal Pian, presidente genovese di Coldiretti, intervenuto in studio a Telenord, ha dichiarato tra le altre cose: “L’agroalimentare è un comparto strategico, va tutelato nell’interesse di tutti”. Un messaggio che segue la grande mobilitazione di Genova, durante la quale centinaia di agricoltori e pescatori sono scesi in piazza per chiedere risposte concrete, e l' incontro operativo presso AGEA, con la partecipazione del CAA nazionale di Coldiretti, che ha già prodotto un’accelerazione decisiva verso lo sblocco dei pagamenti attesi dalle imprese agricole liguri.

Nel corso del vertice tra la Regione e AGEA è stato definito un cronoprogramma che prevede la liquidazione a breve delle pratiche relative agli investimenti aziendali, per circa 20 milioni di euro, e una prima tranche del 50% delle misure superficie entro un mese, per un totale complessivo di oltre 26 milioni destinati alle aziende liguri.



Coldiretti ribadisce la piena disponibilità a collaborare tramite la propria struttura territoriale per supportare ogni passaggio tecnico e amministrativo, accelerando le procedure e prevenendo ulteriori ritardi. “Le imprese non possono più permettersi attese indefinite. Molte hanno già sostenuto investimenti, rispettato graduatorie, superato controlli e assunto impegni economici. Queste risorse non sono contributi eventuali, ma spettanze maturate. Ora servono tempi certi e il rigoroso rispetto del cronoprogramma annunciato.”

Coldiretti Liguria continuerà a monitorare attentamente l’andamento delle liquidazioni, verificando che gli impegni assunti si traducano in atti concreti e che l’intero ammontare delle somme previste venga erogato entro le scadenze indicate, compresa la restante quota prevista entro giugno 2026.

