Agea e Regione Liguria accelerano sui pagamenti: 26,6 milioni alle imprese agricole

Vertice operativo a Roma tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Regione Liguria per sbloccare e velocizzare i pagamenti destinati alle aziende agricole liguri. Dall’incontro tra il direttore Fabio Vitale e l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana è emerso un cronoprogramma preciso che porterà all’erogazione complessiva di 26,6 milioni di euro.

Nel dettaglio, per le pratiche NO SIGC – pari a 20 milioni di euro – la decretazione dei pagamenti è prevista entro la settimana in corso. Per le misure a superficie (SIGC), che valgono 6,6 milioni di euro, una prima tranche del 50% sarà liquidata entro un mese. L’obiettivo è garantire liquidità in tempi certi a un comparto strategico per il territorio ligure.

Al tavolo hanno preso parte anche le associazioni dei coltivatori e i CAA, in un clima definito costruttivo e orientato alle soluzioni. Al centro del confronto, la necessità di rafforzare il coordinamento istituzionale per superare le criticità burocratiche che negli ultimi anni hanno rallentato il sistema dei pagamenti.

L’assessore Alessandro Piana ha espresso “grande soddisfazione” per l’accordo raggiunto, ringraziando il direttore Vitale e i tecnici coinvolti. “È stato un confronto costruttivo e orientato a trovare una soluzione definitiva. Ripartiranno immediatamente i pagamenti per un importo complessivo di 26,6 milioni di euro nel mese di marzo”, ha dichiarato, sottolineando che le erogazioni proseguiranno fino a giugno 2026 secondo un calendario definito. “Si tratta di risorse fondamentali per le nostre imprese agricole: era importante dare certezze, liquidità e risposte concrete”.

Soddisfazione anche da parte del direttore di Agea, Fabio Vitale, che ha parlato di “un significativo passo avanti nel consolidamento di una collaborazione interistituzionale sempre più solida”. Il metodo del confronto diretto tra Agea, Regione e rappresentanze agricole, ha aggiunto, consente di trasformare le istanze del territorio in soluzioni efficaci, accelerando i processi decisionali e rafforzando la fiducia tra istituzioni e imprese.

