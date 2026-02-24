Nuovo ingresso nella flotta Gnv: ecco Pegasus

La flotta di Gnv, compagnia di traghetti del gruppo Msc, annuncia l'ingresso di una nuova nave che fa salire la flotta a quota 29 unità. Si tratta di Gnv Pegasus, costruita nel 2001, precedentemente sotto le insegne del gruppo Moby.

La nave, 214 metri di lunghezza, larga 26 metri, una stazza lorda di 35.736 tonnellate, 319 cabine e una capacità di 2.700 passeggeri e 915 metri lineari di capacità di carico, entrerà in servizio ad aprile lungo le rotte servite nel Mar Mediterraneo dopo una serie di interventi di refitting per allineare l'unità agli standard qualitativi e operativi di Gnv con particolare attenzione all'ottimizzazione dell'efficienza complessiva, al miglioramento degli spazi per i passeggeri e all'aggiornamento dei servizi di bordo. Gnv Pegasus è la gemella di Gnv Altair sempre ex Moby, entrata in flotta lo scorso 15 gennaio.

