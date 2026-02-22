Trasporti in sciopero a fine febbraio: aerei, treni e mezzi locali a rischio

Gli ultimi giorni di febbraio saranno segnati da una serie di scioperi nel settore dei trasporti in tutta Italia, con possibili disagi su aerei, treni e mezzi pubblici locali. Giovedì 26 febbraio incroceranno le braccia i lavoratori del comparto aereo, con ripercussioni su Ita Airways, easyJet e Vueling. La data è stata confermata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per evitare coincidenze con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.





Da venerdì 27 a sabato 28 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dalle 21 del 27 alle 20.59 del 28, insieme ai dipendenti delle imprese ferroviarie impegnate nel trasporto merci su rotaia. Sempre il 27, a livello locale, saranno coinvolti i lavoratori di Arriva Italia a Torino e gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici a Bari.

