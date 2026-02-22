Trasporti in sciopero a fine febbraio: aerei, treni e mezzi locali a rischio
Da venerdì 27 a sabato 28 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Gli ultimi giorni di febbraio saranno segnati da una serie di scioperi nel settore dei trasporti in tutta Italia, con possibili disagi su aerei, treni e mezzi pubblici locali. Giovedì 26 febbraio incroceranno le braccia i lavoratori del comparto aereo, con ripercussioni su Ita Airways, easyJet e Vueling. La data è stata confermata dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, per evitare coincidenze con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.
Da venerdì 27 a sabato 28 febbraio è previsto uno sciopero nazionale del personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dalle 21 del 27 alle 20.59 del 28, insieme ai dipendenti delle imprese ferroviarie impegnate nel trasporto merci su rotaia. Sempre il 27, a livello locale, saranno coinvolti i lavoratori di Arriva Italia a Torino e gli operatori di esercizio di Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici a Bari.
