Export italiano, a Genova un summit per affrontare le nuove sfide globali

Il futuro del commercio estero italiano approda a Genova con un momento di dialogo dedicato alle nuove sfide dei mercati internazionali. Giovedì 19 febbraio, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, Confcommercio Genova e Aice, insieme a Confcommercio International Genova, promuovono il convegno “Oltre i dazi: la forza del commercio estero italiano”, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova e di Liguria Gourmet.

L’iniziativa coincide con l’ottantesimo anniversario di Aice e rappresenta un’occasione per riflettere sul ruolo strategico dell’export in una fase segnata da tensioni geopolitiche, nuove barriere tariffarie e trasformazioni nelle catene di fornitura. Al centro del dibattito, la necessità di rafforzare la competitività delle imprese italiane, in particolare delle piccole e medie aziende, attraverso strumenti concreti e una maggiore integrazione tra sistema produttivo, infrastrutture logistiche e istituzioni.

Genova, storica porta sul Mediterraneo, diventa così il luogo simbolico di un confronto che guarda alle opportunità offerte dai mercati emergenti e alle prospettive di collaborazione con l’Europa orientale, senza dimenticare l’importanza delle rotte marittime in un contesto globale in rapida evoluzione. L’obiettivo condiviso è costruire una rete stabile di relazioni economiche capace di sostenere le imprese italiane in uno scenario internazionale sempre più complesso e competitivo.

