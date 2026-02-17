Ex Ilva, Usb contro Confindustria Genova e Alessandria: "No a spacchettamento del gruppo, non dividere Taranto da poli Nordovest"

"La posizione espressa da Confindustria Alessandria e Confindustria Genova nelle ultime ore è per noi l'ennesima occasione per ribadire che invece la trattativa sull'ex Ilva deve essere assolutamente gestita in maniera unitaria. L'integrità del gruppo è condizione indispensabile per la tutela delle specificità della produzione e quindi per garantire l'occupazione". Lo affermano Francesco Rizzo e Sasha Colautti dell'esecutivo confederale Usb, intervenendo nel dibattito sul futuro dell'ex Ilva".

"Usb - aggiungono - respinge in maniera netta qualsiasi tentativo di mettere i territori in competizione tra loro. L'ipotesi di vendita deve essere subordinata ad un piano industriale nazionale, pubblico e vincolante. Torna la necessità di ripetere che ambiente, salute e lavoro devono essere affrontati insieme". Il sindacato contesta l'ipotesi di uno spacchettamento ritenendolo funzionale a interessi territoriali e non a una visione industriale complessiva.

"Usb respinge qualsiasi tentativo di generare un conflitto tra i territori. L'ipotesi dello spezzatino - osservano Rizzo e Colautti - avanzata dall'associazione degli industriali di Alessandria e Genova, che conferma il concentrarsi di grossi interessi al Nord, a scapito del Sud, non nasce da una visione industriale, ma dalla convenienza economica delle aree, e dalla possibilità di valorizzazioni separate. È una logica da 'padroncino' che riduce la siderurgia a questione immobiliare e ignora la necessità di garantire continuità produttiva, investimenti tecnologici e stabilità occupazionale".

Per i due esponenti Usb, "la vera alternativa è piuttosto tra una siderurgia pubblica, strategica e integrata ed un processo di dismissione guidato dal mercato. L'azienda, per noi, è una e va gestita come tale".

