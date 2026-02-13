Genova aderisce a “M’Illumino di Meno 2026”: al via le iniziative per il risparmio energetico

Il Comune di Genova aderisce anche quest’anno a “M’Illumino di Meno 2026”, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili in programma lunedì 16 febbraio. Dalle 18 alle 19 sarà spenta l’illuminazione scenografica di Via Garibaldi, cuore storico e culturale della città, in un gesto simbolico volto a sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di un uso consapevole dell’energia.

"Partecipare a “M’Illumino di Meno” significa ribadire che anche le azioni quotidiane possono contribuire alla tutela dell’ambiente – dichiara l’assessora comunale all’Ambiente, Politiche energetiche e Transizione ecologica, Silvia Pericu –. Spegnere le luci di via Garibaldi, strada patrimonio Unesco e sede del Municipio a Palazzo Tursi, è un segnale concreto: la sostenibilità è una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini".

L’amministrazione comunale, sottolinea l’assessora, è impegnata in interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e nello sviluppo di strategie innovative con l’obiettivo di ridurre del 40% le emissioni complessive di anidride carbonica entro il 2030. Centrale, in questo percorso, è il coinvolgimento della comunità attraverso la promozione di comunità energetiche in grado di ottimizzare i consumi, favorire la riqualificazione e trasformare l’energia in un bene condiviso.

La campagna, giunta alla ventiduesima edizione, è promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 e invita a ridurre i consumi energetici e a scegliere fonti rinnovabili. L’edizione 2026 dedica un’attenzione particolare al contributo della comunità scientifica nella ricerca di soluzioni alla crisi climatica e nella definizione di modelli di sviluppo più sostenibili.