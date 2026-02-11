Genova, accordo Saipem-T. Mariotti: Hydrone-W sulla nuova nave oceanografica di Ispra

Sarà fornito da Saipem al cantiere T. Mariotti di Genova il Rov (Remotely Operated Vehicle) subacqueo Hydrone-W destinato alla nuova nave oceanografica Arcadia di Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.





Il contratto prevede la consegna del drone sottomarino a controllo remoto che supporterà le attività scientifiche dell’istituto nelle missioni oceanografiche avanzate. Hydrone-W contribuirà all’osservazione, al monitoraggio e allo studio degli ecosistemi marini, della geomorfologia e delle infrastrutture strategiche presenti in ambienti profondi e d’alto mare.





Il mezzo, interamente elettrico, è stato sviluppato nell’ambito del programma di robotica subacquea “Hydrone” di Saipem, iniziativa finalizzata alla progettazione e industrializzazione di una flotta di droni sottomarini capaci di operare in autonomia fino a 3.000 metri di profondità.





Il progetto rientra tra le iniziative finanziate dal Pnrr, in particolare nel programma Mer (Marine Ecosystem Restoration), che comprende anche l’acquisizione della nuova unità navale oceanografica Arcadia, equipaggiata con tecnologie avanzate per lo studio e il monitoraggio degli ecosistemi marini e per i rilievi geofisici dei fondali profondi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.