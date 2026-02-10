Confapi: de Romedis nella giunta nazionale, la prima volta di un ligure

La Liguria entra per la prima volta nella Giunta Nazionale di CONFAPI. Carlo de Romedis, già presidente di CONFAPI Liguria, è stato eletto nell’organo di governo della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, segnando un passaggio storico per la rappresentanza delle PMI liguri a livello nazionale.





L’elezione di de Romedis rappresenta un risultato di rilievo non solo personale, ma anche territoriale: mai prima d’ora un imprenditore ligure aveva fatto parte della Giunta Confederale. Un riconoscimento che rafforza il peso della regione nei processi decisionali della principale organizzazione italiana di rappresentanza della piccola e media industria privata.





“Accolgo questa nomina con sincero orgoglio e ringrazio il presidente Cristian Camisa per la fiducia – ha dichiarato de Romedis –. Entrare nella Giunta Nazionale di CONFAPI significa poter contribuire direttamente alle scelte strategiche della Confederazione e portare all’attenzione nazionale le esigenze concrete delle piccole e medie imprese liguri”.





CONFAPI è l’organismo che tutela e promuove le PMI private italiane, ed è interlocutore riconosciuto delle istituzioni nazionali ed europee sui temi dello sviluppo economico, del lavoro, della contrattazione collettiva e delle politiche industriali. In questo contesto, l’ingresso di de Romedis assume un valore simbolico e operativo: “Questa elezione – sottolinea l’imprenditore genovese – è un segnale di attenzione verso un territorio in cui CONFAPI sta crescendo negli ultimi anni con impegno e risultati concreti”.





Il percorso professionale di Carlo de Romedis è caratterizzato da una lunga esperienza manageriale e istituzionale. Ha iniziato nell’azienda di famiglia nel settore conciario, maturando competenze anche a livello internazionale e conseguendo la laurea in Scienze Economiche all’Università di Buenos Aires. Rientrato in Italia, ha operato nell’import-export e ha ricoperto incarichi di vertice in ambito pubblico e privato, tra cui Capo di Gabinetto dell’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, amministratore delegato di Sviluppo Italia Liguria e di Walcon Marine, direttore generale di Italia Turismo e Barceló Italia, oltre a ruoli apicali nel settore industriale e immobiliare. Dal 2021 è tornato stabilmente a Genova, dove oggi gestisce l’azienda di famiglia della moglie, attiva nella distribuzione di materiali edili e nel trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione. Dal 2022 ricopre la carica di presidente di CONFAPI Liguria.

