Ferretti Group al Miami Boat Show 2026 presenta WallyPower50X e l’anteprima americana Ferretti Yachts 940
di Redazione
La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più importanti per l’industria nautica internazionale
Ferretti Group arriva all’85ª edizione del Discover Boating Miami International Boat Show (11-15 febbraio) con una flotta d’eccellenza, guidata dalla world première WallyPower50X e dall’AMAS première Ferretti Yachts 940. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più importanti per l’industria nautica internazionale, grazie a un format rinnovato e a una forte integrazione nel contesto urbano di Collins Avenue e Miami Beach.
La WallyPower50X, simbolo dei mondi WallyPower e WallyTender, unisce linee pure, design iconico e soluzioni di coperta intelligenti a interni essenziali ma raffinati, garantendo elevate prestazioni con motorizzazione Mercury Verado V10 da 425 CV. Accanto a lei, la Ferretti Yachts 940, nuovo gioiello della gamma Flybridge, offre spazi generosi e ambienti di design curati nei dettagli, pensati per accogliere gli ospiti in una dimensione di comfort e libertà senza pari.
Completano la flotta esposta: Riva 66’ Ribelle, sport-fly di alta tecnologia dallo stile esclusivo; Pershing GTX70, sport utility yacht che unisce sportività, vivibilità e design innovativo; WallyWhy200, yacht futuristico full-wide body con ampia suite armatoriale a prua sospesa sull’acqua; e Custom Line Saetta 120’, dinamico e raffinato, con layout consolidato per salone e zona dining.
Durante il salone, Ferretti Group sarà affiancato da prestigiosi partner internazionali: Range Rover per i trasferimenti a bordo, Flexjet nel settore private aviation, Dolce&Gabbana per le uniformi, e brand di beverage come Lavazza, La Scolca, Los Linderos Tequila, Pommery Champagne e Voss Water. Altri partner di eccellenza includono Frette, Bang & Olufsen, Arkhaus e Seabob, con edizioni personalizzate per i marchi del Gruppo.
Forte della tradizione nautica italiana, Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione e costruzione di yacht a motore e da diporto di lusso, con marchi esclusivi come Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally, sette cantieri in Italia e presenza diretta in oltre 70 Paesi. I suoi motor yacht rappresentano il massimo dell’eleganza e della tecnologia Made in Italy, con prestazioni eccellenti, sicurezza e design senza tempo.
