Ferretti Group al Miami Boat Show 2026 presenta WallyPower50X e l’anteprima americana Ferretti Yachts 940

Ferretti Group arriva all’85ª edizione del Discover Boating Miami International Boat Show (11-15 febbraio) con una flotta d’eccellenza, guidata dalla world première WallyPower50X e dall’AMAS première Ferretti Yachts 940. La manifestazione si conferma uno degli appuntamenti più importanti per l’industria nautica internazionale, grazie a un format rinnovato e a una forte integrazione nel contesto urbano di Collins Avenue e Miami Beach.





La WallyPower50X, simbolo dei mondi WallyPower e WallyTender, unisce linee pure, design iconico e soluzioni di coperta intelligenti a interni essenziali ma raffinati, garantendo elevate prestazioni con motorizzazione Mercury Verado V10 da 425 CV. Accanto a lei, la Ferretti Yachts 940, nuovo gioiello della gamma Flybridge, offre spazi generosi e ambienti di design curati nei dettagli, pensati per accogliere gli ospiti in una dimensione di comfort e libertà senza pari.





Completano la flotta esposta: Riva 66’ Ribelle, sport-fly di alta tecnologia dallo stile esclusivo; Pershing GTX70, sport utility yacht che unisce sportività, vivibilità e design innovativo; WallyWhy200, yacht futuristico full-wide body con ampia suite armatoriale a prua sospesa sull’acqua; e Custom Line Saetta 120’, dinamico e raffinato, con layout consolidato per salone e zona dining.





Durante il salone, Ferretti Group sarà affiancato da prestigiosi partner internazionali: Range Rover per i trasferimenti a bordo, Flexjet nel settore private aviation, Dolce&Gabbana per le uniformi, e brand di beverage come Lavazza, La Scolca, Los Linderos Tequila, Pommery Champagne e Voss Water. Altri partner di eccellenza includono Frette, Bang & Olufsen, Arkhaus e Seabob, con edizioni personalizzate per i marchi del Gruppo.





Forte della tradizione nautica italiana, Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione e costruzione di yacht a motore e da diporto di lusso, con marchi esclusivi come Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally, sette cantieri in Italia e presenza diretta in oltre 70 Paesi. I suoi motor yacht rappresentano il massimo dell’eleganza e della tecnologia Made in Italy, con prestazioni eccellenti, sicurezza e design senza tempo.

