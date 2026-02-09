Ex Ilva: UE autorizza prestito di salvataggio da 390 milioni

La Commissione europea ha autorizzato il prestito di salvataggio fino a 390 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, nel rispetto delle norme Ue sugli aiuti di Stato. Il finanziamento garantirà la continuità operativa del principale gruppo siderurgico integrato italiano fino al trasferimento delle attività al nuovo gestore, che sarà individuato attraverso la gara attualmente in corso.

Il prestito, della durata massima di sei mesi, servirà a coprire i costi operativi dell’azienda, inclusi salari e pagamenti ai fornitori. Secondo Bruxelles, la misura è proporzionata e limitata al fabbisogno di liquidità, concessa a condizioni di mercato comparabili a quelle riservate ad aziende concorrenti.

Al termine dei sei mesi, l’Italia dovrà presentare alla Commissione un piano di ristrutturazione o di liquidazione, oppure dimostrare l’avvenuto rimborso del prestito. L’esecutivo europeo sottolinea che una cessazione improvvisa delle attività avrebbe pesanti ricadute sociali, soprattutto in Puglia, e ripercussioni sull’intera filiera nazionale dell’acciaio, dall’automotive all’edilizia, fino alla meccanica e agli elettrodomestici.

Bruxelles evidenzia inoltre che né Acciaierie d’Italia né la precedente Ilva hanno beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni e che l’intervento non altera in modo indebito la concorrenza nel mercato interno.

La decisione non pregiudica infine la procedura d’infrazione aperta contro l’Italia per il rispetto della direttiva sulle emissioni industriali nello stabilimento di Taranto. Il futuro operatore dovrà impegnarsi nella decarbonizzazione dell’impianto, con la chiusura delle aree a carbone, la realizzazione di forni elettrici e il pieno rispetto delle prescrizioni ambientali.

