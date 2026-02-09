Basilico Genovese DOP: innovazione, ricerca e formazione per una filiera sostenibile e condivisa

Il Basilico Genovese DOP, filiera 100% ligure certificata dal Consorzio di Tutela, si conferma esempio di eccellenza grazie a progetti strutturati su sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e crescita delle competenze, elementi che generano valore duraturo per il territorio e l’economia ligure.

Lunedì 9 febbraio sono stati presentati i risultati del progetto “Strumenti innovativi per il rafforzamento delle competenze, lo sviluppo sostenibile della produzione e la salvaguardia del Basilico Genovese DOP”, promosso dal Consorzio in collaborazione con Ce.R.S.A.A. e con il contributo del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). L’incontro ha visto una partecipazione ampia dei soci produttori, confermando la loro disponibilità a investire tempo e confronto in iniziative strategiche per la DOP. "È stata una giornata estremamente positiva, che testimonia la forte coesione tra i Soci e la volontà di continuare a lavorare insieme per migliorare la filiera del Basilico Genovese DOP", ha dichiarato Mario Anfossi, Presidente del Consorzio di Tutela. Il progetto si è classificato al primo posto nella graduatoria nazionale, a conferma del suo valore strategico e innovativo.

La componente scientifica del progetto, presentata da Giovanni Minuto, direttore di Ce.R.S.A.A., ha incluso lo studio dell’impronta ambientale (LCA) della produzione di Basilico Genovese DOP e la sperimentazione di tecnologie di tracciabilità basate su immagini satellitari, strumenti innovativi per garantire trasparenza, tutela della DOP e miglioramento delle pratiche produttive. Accanto alla ricerca, il progetto ha investito sulla formazione con il corso digitale “Coltivare Valore”, rivolto a produttori, giovani e operatori della filiera, con docenti di rilievo nazionale e internazionale. I temi affrontati hanno spaziato dal valore della DOP e posizionamento sul mercato alla gestione delle criticità produttive, evoluzione normativa e sfide legate ai cambiamenti climatici, rafforzando il ruolo dei produttori come protagonisti consapevoli del sistema DOP. Il percorso si è concluso con un focus group di restituzione, durante il quale i soci hanno condiviso riflessioni e proposte per il futuro della DOP; il MASAF ha già finanziato una nuova edizione formativa a supporto dei produttori.

Con questo progetto, il Consorzio di Tutela del Basilico Genovese DOP consolida il proprio ruolo di guida della filiera, promuovendo un modello di sostenibilità condivisa che integra ricerca, innovazione e competenze come elementi distintivi della DOP e motore di sviluppo per il territorio ligure.

