Rixi: "L'uso del denaro pubblico deve rispettare le regole"

Genova punta a rafforzare i suoi collegamenti aerei con la capitale e con il resto del Paese. Il viceministro Rixi ha annunciato l’introduzione di due voli in più al giorno verso Roma, con l’obiettivo di ridurre i costi dei biglietti e rispondere alla crescente domanda dei viaggiatori.

“Abbiamo aperto il mercato e vogliamo rilanciare un sistema aeroportuale fondamentale per non isolare Genova rispetto al resto della regione”, ha spiegato Rixi. Già i primi effetti della concorrenza tra compagnie, come nel caso di Italo, hanno portato a una riduzione dei prezzi.

Secondo il viceministro, la situazione attuale rende superflua la continuità territoriale classica, pensata per linee non redditizie: “I voli da Genova si riempiono anche se i biglietti sono costosi. Aprire il mercato consente di risparmiare denaro pubblico e favorire i cittadini”, ha precisato.

Il futuro dei collegamenti regionali prevede l’avvio della fase RAM (Regional Airport Movement), per sviluppare rotte tra le regioni italiane, come Genova-Trieste, collegamenti rafforzati con Sardegna e Corsica, e altre tratte di media e corta percorrenza, integrando anche il trasporto ferroviario.

Rixi ha chiarito che non esistono conflitti con il Comune di Genova: “Vogliamo aiutare la città, ma l’uso del denaro pubblico deve rispettare le regole. L’aeroporto riceve già investimenti per 29 milioni di euro tra fondi ministeriali, regionali e della società di gestione”.

Infine, il viceministro ha sottolineato l’importanza di una gestione tecnica e condivisa dei progetti: “Strade, ferrovie o aeroporti non sono né di centro-destra né di centro-sinistra. Proponiamo alternative equivalenti a metà costo, garantendo efficienza e sviluppo per Genova”.

Con queste mosse, la città ligure punta a rafforzare il suo ruolo strategico nel panorama nazionale, mantenendo collegamenti efficienti e accessibili per cittadini, imprese e turisti.

