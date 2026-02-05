Genova, presentato piano industriale Amt. Vella: “Piano di efficientamento entro marzo”

Presentato oggi il piano industriale aggiornato di Amt, l’azienda di trasporto pubblico locale, che prevede un percorso di efficientamento entro fine marzo. Antonio Vella, segretario regionale Fit Cisl Liguria, sottolinea la necessità che Comune, Regione e Città Metropolitana garantiscano prima il supporto economico necessario.

“Si tratta di una sfida complessa – spiega Vella – ma perché il piano vada a buon fine è fondamentale un intervento preciso e condiviso da tutti gli enti. Entro fine marzo sarà pronto il piano, che coinvolgerà anche i lavoratori, ma prima serve certezza sul contributo economico di ciascun soggetto istituzionale per rafforzare Amt”.

Durante la riunione con l’azienda, i sindacati hanno ricevuto il piano di risanamento aggiornato, composto da circa cento pagine. Pur mantenendo invariati i numeri complessivi rispetto al piano originario, sono cambiati gli equilibri tra le voci: è diminuita la quota legata al contratto di servizio con gli enti pubblici, mentre è aumentata la componente legata all’efficientamento.

I sindacati hanno chiarito che non tratteranno aspetti non conformi al verbale del 2 ottobre 2025. Per marzo si ipotizza un possibile accordo per il successo della composizione negoziata della crisi. Sono già programmati incontri a partire dalla prossima settimana e a breve sarà pubblicata una manifestazione di interesse per l’esodo incentivato, subordinata alla copertura economica garantita dagli enti.

Le Segreterie RSA di Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti e Faisa-CISAL terranno costantemente aggiornati i lavoratori sugli sviluppi della vertenza.

