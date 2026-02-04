Record per i porti di Genova, Savona e Vado. L'assessore Piana: "Al via cabina di regia per la blue economy"

"Sfiorata per la prima volta la soglia dei 3 milioni di TEU nel 2025. Un risultato che arriva in un contesto globale complesso e instabile, che conferma il ruolo strategico dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure all'interno del palcoscenico nazionale e come pilastro dello sviluppo economico ligure". È il commento dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, in merito ai dati diffusi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



"Numeri record che generano valore economico e occupazionale per il territorio e che, grazie anche a strumenti di semplificazione amministrativa e fiscale come quello della Zona Logistica Semplificata di Genova, potremo ulteriormente sviluppare nei prossimi anni. Per agevolare una crescita costante della filiera del mare - conclude Piana - Siamo pronti ad avviare, già da questo febbraio, una cabina di regia dedicata alla blue economy che possa mettere a fattor comune le competenze di un settore che rappresenta la cultura e l'identità della nostra regione".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.