FIMAA Confcommercio Genova, Del Guasta confermato presidente: “Qualità e legalità al centro del nuovo mandato”

Luca Del Guasta è stato confermato all’unanimità presidente di FIMAA Confcommercio Genova, la federazione che rappresenta i mediatori immobiliari, merceologici e creditizi. La riconferma è arrivata nei giorni scorsi al termine dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, svoltasi nella sede di Confcommercio Genova.

«La riconferma è uno stimolo a rafforzare il lavoro avviato – sottolinea Del Guasta –. Le priorità del prossimo mandato sono chiare: tutela della professione, contrasto all’abusivismo e formazione continua degli operatori. In un mercato che cambia rapidamente, qualità e competenza restano il principale fattore di credibilità per i mediatori e una garanzia per i cittadini».

Sul ruolo della federazione interviene anche Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova: «Il settore immobiliare sta attraversando una fase di profonda trasformazione che richiede professionalità sempre più elevate. In questo contesto FIMAA svolge una funzione centrale nel presidiare il rispetto delle regole, tutelare gli operatori corretti e rappresentare un interlocutore affidabile per le istituzioni. La forza della rappresentanza di categoria è decisiva per garantire trasparenza al mercato».

Nel corso dell’assemblea sono stati rinnovati anche gli organismi dirigenti per il nuovo mandato. Accanto al presidente, il Consiglio direttivo è composto da Viviana Bardella, Paolo Tani e Roberto Sampietro (vicepresidenti), Luca Pelloni, Alfredo Ramò, Dionisio Persano e Raffaella Ferrari.

Durante i lavori è stato infine rivolto un ringraziamento a Maurizio Calvi, storico vicepresidente, che ha scelto di non ricandidarsi favorendo il ricambio generazionale all’interno dell’associazione.

