Dal Sassello al tetto del mondo. La distilleria "Il Signor Camillo" si impone al "World Whiskies Awards"

Due medaglie d'oro e due titoli di Category Winner. Questo il considerevole bottino ottenuto dalla distilleria "Il Signor Camillo di Sassello" al World Whiskies Awards, uno degli eventi di maggior spicco in questo ambito. Il boom è stato compiuto soprattutto dal whisky da cereale antico italiano 100% farro, seppure non ancora sul mercato. Continua a riscontrare grande successo il Moonshine "Il Signor Camillo Classico", al quarto oro consecutivo. I prestigiosi premi sono stati consegnati nelle mani di Diego Assandri, fondatore della distilleria. Il nuovo whisky sarà in commercio a partire dal 17 maggio. L'azienda del Sassello si conferma precursore del settore e capace di attrarre attenzione a livello internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.