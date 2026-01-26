RAFF Liguria 2025: oltre 45 milioni di euro investiti per la tutela e lo sviluppo delle foreste regionali

È stato presentato oggi il RaFF Liguria 2025, il Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Liguria, strumento strategico di analisi e indirizzo che offre un quadro aggiornato sulla consistenza, la gestione e le prospettive del patrimonio boschivo regionale.





Ad aprire i lavori l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, che ha evidenziato il ruolo centrale della programmazione per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio.





"La programmazione – ha dichiarato l’assessore Piana – è il presupposto fondamentale per trasformare gli obiettivi in azioni concrete. Il RaFF rappresenta una base conoscitiva solida e indispensabile per orientare le politiche regionali. La Liguria è una regione a forte vocazione forestale: i boschi svolgono una funzione chiave nella tutela idrogeologica, nella conservazione della biodiversità, nella mitigazione climatica e nel miglioramento della qualità della vita delle comunità locali".





Il Rapporto mette in luce la crescente multifunzionalità delle foreste liguri e la necessità di una collaborazione continua tra istituzioni, operatori del settore e soggetti privati per valorizzare un territorio di grande pregio, ma al tempo stesso fragile.





"Nel periodo 2014-2025 – ha aggiunto Piana – la Regione ha stanziato oltre 45 milioni di euro per interventi di prevenzione, ripristino e innovazione in ambito forestale. Investimenti mirati a rendere le nostre foreste un patrimonio capace di generare valore ambientale, ma anche opportunità economiche per l’entroterra".





Con la presentazione del RaFF Liguria 2025, Regione Liguria rinnova il proprio impegno per una gestione sostenibile e innovativa delle foreste, riconoscendone il ruolo strategico nella sicurezza del territorio e nello sviluppo delle aree interne.

