Salone agroalimentare ligure, assessore Piana a Telenord: “Qualità e territorio sono la nostra forza”

La 22ª edizione del Salone Agroalimentare Ligure, in programma a Finalborgo, è per la Regione Liguria un’occasione importante per valorizzare i prodotti tipici e far incontrare produttori, consumatori e istituzioni. Secondo Alessandro Piana, assessore all’Agricoltura ospite a Liguria Live di Telenord, "Questa manifestazione è molto sentita dal territorio e dai produttori, ed è ormai un punto di riferimento per la promozione dell’enogastronomia locale".

Piana ha sottolineato come in Liguria non si punti sulla quantità, ma sulla qualità: "Bisogna puntare sulla qualità per imporsi sui mercati anche internazionali. I nostri imprenditori investono moltissimo, affrontano le sfide dell’innovazione e dell’ottimizzazione delle risorse energetiche". Tra le eccellenze regionali citate dall’assessore ci sono le olive taggiasche IGP, il basilico Dop che contribuisce a fare "il pesto più buono del mondo" e i vini liguri come il Vermentino, il Pigato e il Rossese. La partecipazione di oltre 100 produttori a questa edizione testimonia, secondo Piana, lo stato di salute del settore agroalimentare ligure.

Il Salone non è solo una vetrina dei prodotti, ma anche un’occasione per legare agroalimentare, salute e turismo esperienziale. Piana spiega che la Liguria offre un paesaggio unico che permette di unire trekking, percorsi naturalistici e sport all’aria aperta alla scoperta dei prodotti tipici: "Un turista su due sceglie la propria meta in base all’offerta agroalimentare del territorio. Offriamo paesaggi suggestivi e la possibilità di scoprire come si producono uva, olive, basilico e fiori, valorizzando anche la storia delle famiglie che coltivano".

L’assessore ha inoltre evidenziato il ruolo dell’agroalimentare come elemento identitario della regione e strumento per mantenere vive le piccole e medie imprese: "I terrazzamenti liguri sono un patrimonio immateriale dell’UNESCO, monumenti alla fatica delle generazioni passate. L’agroalimentare è anche un modo per sostenere le aziende locali e mantenerle sul territorio".

In conclusione, Piana ha ricordato l’importanza della promozione dei prodotti: "Piccole e medie aziende spesso sono concentrate solo sulla produzione e rischiano di perdersi sul fronte della comunicazione. Canali come questo Salone sono fondamentali per far conoscere il loro lavoro e sostenerlo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.