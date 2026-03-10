Economia

Genova, turismo: 2025 con 3,5 milioni di presenze, cresce il peso dei visitatori stranieri

di steris

2 min

I turisti esteri rappresentano ormai il 50% delle presenze, con una crescita stimata intorno al 15%

Genova, turismo: 2025 con 3,5 milioni di presenze, cresce il peso dei visitatori stranieri
SettimoLink

Genova conferma il suo ruolo di destinazione trainante per il turismo ligure. Il 2025 si chiuderà con un consolidato previsto di circa 3,5 milioni di presenze, secondo i dati presentati questa mattina a Palazzo Tursi durante la presentazione del Piano di promozione e marketing turistico della città.

Uno degli elementi più significativi riguarda la componente internazionale: i turisti stranieri rappresentano ormai il 50% delle presenze, con una crescita stimata intorno al 15%. Un dato che testimonia la progressiva apertura della destinazione ai mercati esteri e il rafforzamento dell’attrattività della città a livello internazionale.

«I dati positivi che abbiamo registrato da ottobre 2025 in poi ci restituiscono la fotografia di una Genova in crescita e ci spingono a voler fare ancora di più per promuovere la destinazione nei mercati emergenti e rafforzarla in quelli storici», ha spiegato l’assessore al Turismo e marketing territoriale Tiziana Beghin durante la presentazione del piano.

Negli ultimi mesi Genova ha inoltre ottenuto diversi riconoscimenti nel panorama turistico internazionale. La città è stata citata dal Times tra le mete da visitare nel 2026 ed è stata inserita tra le dieci “Luminous Destinations” di Visit Italy, riconoscimento destinato alle città capaci di coniugare identità locale, sostenibilità ambientale e capacità di valorizzare il proprio patrimonio culturale.

Il nuovo Piano strategico di promozione turistica punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento della città sui mercati nazionali e internazionali. Tra gli obiettivi principali c’è anche quello di aumentare la permanenza media dei visitatori, elemento ritenuto fondamentale per sviluppare un turismo distribuito durante tutto l’anno e non concentrato solo nei periodi di alta stagione.

Tra i punti di forza su cui la città intende continuare a investire figurano i Palazzi dei Rolli, patrimonio UNESCO, ma anche progetti come Genova Outdoor, che propone percorsi tra mare, monti e forti con esperienze di trekking urbano e naturalistico. In calendario anche eventi culturali di rilievo, come l’arrivo in città del festival del viaggio UlisseFest.

Guardando alla provenienza dei visitatori, restano centrali i mercati europei tradizionali: Francia, Svizzera e Germania, insieme ai paesi dell’area linguistica DACH. In crescita anche i flussi dagli Stati Uniti e da alcune aree del Nord ed Est Europa, tra cui Finlandia e Romania. Positivo anche l’andamento del Regno Unito, con un incremento delle presenze vicino al 6%.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi:

Telenord.settimolink.it