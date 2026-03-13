Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Alice Arduini
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è l'imprenditrice Alice Arduini.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Salone agroalimentare ligure, assessore Piana a Telenord: “Qualità e territorio sono la nostra forza”
10/03/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Commercio, D'Alessandro (Sogegross): "Basko for Next Gen, per il ruolo sociale del supermercato"
10/03/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto