Acrobatica chiude il 2025 con crescita record: clienti +19% e 31.379 contratti

EdiliziAcrobatica, leader nei lavori in doppia fune di sicurezza, archivia il 2025 con risultati commerciali in forte aumento. I contratti sottoscritti hanno raggiunto quota 31.379, segnando un +1,4% rispetto ai 30.958 dell’anno precedente, mentre il numero dei clienti è cresciuto del 19%.





Nel triennio 2022-2025, i contratti quasi raddoppiano, passando da 17.925 a 31.379, e i clienti attivi quadruplicano, confermando un trend di crescita solido e continuo.





Anna Marras, CEO di Acrobatica Group, sottolinea: "L’aumento di clienti e contratti rappresenta un ottimo risultato, soprattutto in un anno complesso. Abbiamo continuato a investire in nuovi progetti e a consolidare la nostra presenza internazionale, mantenendo il focus sul nostro core business. Siamo fiduciosi che i primi frutti di queste strategie si vedranno già nel 2026, con un consolidamento nel quinquennio successivo".

