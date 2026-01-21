L'impatto e i numeri di "Liguria 2025 - regione europea dello sport"

Ospite a Liguria Live, Dario Della Gatta, presidente del CIP Liguria, ha fatto il punto sul 2025 sportivo della regione, un anno molto positivo segnato dal riconoscimento della Liguria come Regione Europea dello Sport e dalla valorizzazione di eventi internazionali e locali. Tali iniziative hanno portato benefici economici (quasi 50 milioni di euro di impatto diretto e oltre 60 milioni di ritorno turistico stimato) e sociali, aumentando la partecipazione giovanile e contrastando la sedentarietà.

Della Gatta ha sottolineato l’importanza dello sport paralimpico, con progetti che mirano a creare corsi universitari dedicati, aumentare posti di lavoro, formare istruttori specializzati e promuovere l’inclusione sociale. La Liguria vanta già eccellenze paralimpiche e un’alta performance nelle competizioni nazionali e internazionali.

Tuttavia, persistono criticità legate all’impiantistica sportiva, come palestre, velodromi e strutture per grandi eventi, che limitano l’organizzazione locale di competizioni di alto livello.

