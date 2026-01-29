Mobilità urbana e TPL: successo a Rapallo per il 1° Forum Nazionale dedicato a sostenibilità e innovazione

Si è tenuto oggi all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo (GE) il 1° Forum Nazionale “Sostenibilità e innovazione nella mobilità urbana e nel TPL del futuro”, promosso da Telenord – TN Events & Media in collaborazione con l’Istituto Ligure del Consumo. Un appuntamento di rilievo che ha coinvolto istituzioni, esperti, operatori del TPL e aziende in un confronto su mobilità urbana, integrazione intermodale e transizione ecologica. Il programma è stato curato da IIC – Istituto Internazionale delle Comunicazioni.

“Questo Forum – ha dichiarato Massimiliano Monti, editore di Telenord – è un’occasione concreta per favorire un confronto operativo tra chi progetta, governa e vive ogni giorno la mobilità. In una regione fragile come la Liguria, è essenziale valorizzare esperienze e buone pratiche per costruire insieme un nuovo modello di mobilità efficiente e sostenibile.”

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Fabio Mustorgi, assessore al bilancio del Comune di Rapallo, che ha evidenziato l’impegno per una mobilità integrata e sostenibile, puntando su riqualificazione infrastrutturale, servizi innovativi e collaborazione con il TPL per destagionalizzare il turismo.

È seguito l’intervento di Marco Scajola, Assessore regionale a Urbanistica, Edilizia, Trasporti e Rigenerazione Urbana della Regione Liguria: “Stiamo portando avanti interventi concreti per rendere la mobilità in Liguria più moderna, efficiente e sostenibile. Penso al nuovo collegamento ferroviario ogni ora tra Genova e Milano, con cinque fermate in Lombardia, al potenziamento della tratta Sestri Levante–Savona con 14 treni aggiuntivi, e alla riqualificazione della stazione di La Spezia Migliarina grazie a 14 milioni di euro stanziati da RFI. A Genova, il quadruplicamento della linea verrà integrato con il futuro sestuplicamento: un’opera strategica per migliorare i collegamenti con il Nord Italia e con tutto il territorio ligure.”

Ha chiuso l’introduzione Gianfrancesco Romeo, Direttore Generale Concorrenza del MIMIT: “La mobilità urbana è una delle grandi sfide future, soprattutto in territori fragili come la Liguria, dove paesaggio e criticità convivono. Servono soluzioni innovative a lungo termine, capaci di coniugare le esigenze delle città e dei piccoli borghi. Tecnologia e visione comune saranno gli strumenti per una mobilità inclusiva e sostenibile.”

Sessione I – Smart mobility, rigenerazione urbana e governance

Walter G. Finkbohner, ex direttore delle Ferrovie Federali Svizzere, ha raccontato l’esperienza di Zurigo: “Il trasporto pubblico deve essere semplice, veloce e comodo. A Zurigo, 1,7 milioni di persone si muovono ogni giorno grazie a un’integrazione reale: operatori coordinati, biglietto unico, infrastrutture accessibili. Non è uno slogan, è una realtà che funziona.” Gianni Scarfone, AD di TEB, ha detto: “La mobilità sostenibile richiede un cambio di paradigma. A Bergamo stiamo realizzando una rete tranviaria integrata con ferrovie e nuovi tracciati elettrici, collegando i poli urbani. Ogni infrastruttura è anche rigenerazione urbana. Servono governance integrata e norme che favoriscano uno sviluppo sostenibile.” Luigi Di Stasio, Direttore Manutenzione CTM Cagliari: “Entro fine anno l’80% della nostra flotta sarà elettrica. È una trasformazione culturale, non solo tecnologica, che coinvolge operatori e cittadini. Partiti dal progetto filobus ZeEUS, oggi puntiamo a un servizio sempre più accessibile e sostenibile.” Calogero Taibi, AD di HESS Italia: “A Genova i nuovi autobus elettrici Hess sono già in consegna per l’Asse della Valbisagno. Mezzi con ricariche rapide alle fermate e assistenza in Italia, pensati per offrire un servizio affidabile e puntuale a chi usa quotidianamente il TPL.”

Sessione II – Innovazione digitale e collaborazione pubblico-privato

Ha aperto la sessione Simona Ferro, vicepresidente di Regione Liguria con delega alla tutela dei consumatori: “Mobilità sostenibile e innovazione nel TPL sono leve strategiche per lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Regione Liguria investe in infrastrutture moderne, pianificazione integrata e accessibilità, promuovendo l’inclusione attraverso iniziative come il Genoa Parking Day e il progetto Digitalmentis, che ha già coinvolto migliaia di cittadini e assistito oltre 11 mila utenti. Vogliamo città più vive, inclusive e sostenibili, dove il trasporto pubblico sia davvero per tutti.”

Riccardo Battaglini, Direttore Centrale Business e Servizi di Liguria Digitale: “Stiamo implementando un sistema di bigliettazione elettronica basato su tecnologia account-based. Consentirà pagamenti smart e tariffa automatica più conveniente. Sarà un passo decisivo per l’integrazione regionale e l’aumento dell’accessibilità.” Luca Lazzoni Direttore dell’Ufficio Investimenti TPL e PRIIMT della Regione Liguria: “Con Liguria Go offriamo bigliettazione elettronica semplice e integrata. Stiamo potenziando i collegamenti con Milano e le tratte turistiche. Dal 2026, estenderemo il servizio fino a Ventimiglia.” Tiziano Savini Direttore Regionale Liguria di Trenitalia: “Con il biglietto digitale e il sistema tap&tap semplifichiamo l’esperienza di viaggio, con flessibilità e rimborsi automatici. Usiamo intelligenza artificiale e telediagnostica per migliorare qualità e manutenzione. La realtà aumentata è già attiva per la formazione tecnica.” Giovanni Ferrari Presidente Casa del Consumatore: “Abbiamo formato oltre 11.000 cittadini, in gran parte over 65, attraverso il progetto Digitalmentis. Per una transizione tecnologica inclusiva, servono servizi semplici, utili e accompagnati da informazione corretta.”

Sessione III – Elettrico, idrogeno e gestione digitalizzata

Fabio Gregorio (AMT Genova): “Dal 2019 abbiamo introdotto 148 autobus elettrici, con nuove vetture in arrivo. Servono depositi dedicati e modelli operativi adattati al territorio. Le tecnologie di ricarica oggi ci permettono di coprire molte linee in modo sostenibile.” Piero Sassoli, Direttore Generale di Tiemme: “I costi aumentano, i ricavi stagnano: per questo diversifichiamo le attività, dai servizi scolastici alla manutenzione. È un modo per garantire sostenibilità economica e affrontare la carenza di autisti.” Eleonora Paone (TUA Abruzzo): “La linea La Verde tra Pescara e Montesilvano ha portato un cambio modale e -45% di CO₂. È un esempio di come anche nelle città medie soluzioni e-BRT a zero emissioni portino benefici concreti.” Davide Chignoli CEO Centro Studi Diagramma: “Elaboriamo i dati di bigliettazione per ricostruire pattern di mobilità affidabili. Senza check-out esplicito, possiamo stimare flussi e ottimizzare le reti in modo data-driven.” Simone Mantero CEO di Knorr-Bremse Rail Systems Italia: “Il nuovo freno elettromeccanico ‘airless’ aumenta sicurezza ed efficienza, riduce componenti e definisce nuovi standard per la mobilità ferroviaria.” Maurizio Di Lorenzo PM di Bigo Solutions: “Con un ecosistema digitale integrato supportiamo SAIS Trasporti: AVM, e-ticketing, prenotazione smart e videosorveglianza in tempo reale migliorano l’efficienza e il servizio.”

Il Forum, condotto da Roberto Rasia Dal Polo insieme a Riccardo Genova, si è concluso con un momento di networking e confronto operativo, confermando la volontà di costruire sinergie per una mobilità più intelligente, inclusiva e sostenibile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.