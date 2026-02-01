Bando 8 per mille 2026, stretta sui costi: tetti per spese e limiti agli importi rendicontabili

È stato pubblicato il bando 2026 per la ripartizione della quota Irpef dell’8x1000 a diretta gestione statale, con importanti novità sui limiti di spesa. Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre da pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore e persone giuridiche, mentre restano esclusi i soggetti con finalità di lucro.





Il decreto del 26 gennaio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio stabilisce nuovi parametri per la valutazione delle domande e conferma il principio che ogni euro deve essere destinato in modo vincolato agli interventi scelti dai contribuenti. Tra le novità, un tetto massimo alle spese generali e di amministrazione e un elenco puntuale di costi non ammissibili, come arredi per uffici, telefonia e cellulari, per semplificare la rendicontazione.





Gli importi massimi rendicontabili variano a seconda della tipologia di progetto: 20mila euro per “Assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati”, 300mila per “Calamità naturali”, 200mila per “Conservazione dei beni culturali”, 20mila per “Fame nel mondo” e 50mila per “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze”. I progetti superiori a 500mila euro devono essere suddivisi in lotti funzionali, ciascuno con obiettivi misurabili, e la presenza di partner è ammessa con una quota di budget non superiore al 40%.





L’obiettivo del nuovo bando, spiegano fonti governative, è garantire trasparenza, controllo dei costi e un utilizzo più efficace dei fondi, in linea con i criteri di destinazione vincolata previsti dalla legge. Lo scorso anno i contribuenti hanno destinato allo Stato 202 milioni di euro attraverso l’8x1000.

