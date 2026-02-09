Salis: "I costi sui voli Genova - Roma sono altissimi, e va contro lo sviluppo della città"

Genova si prepara a rafforzare i collegamenti aerei con la capitale. La Sindaca ha accolto con soddisfazione l’avvio della nuova tratta Genova-Roma, sottolineando l’importanza della concorrenza per ridurre i costi e offrire alternative ai cittadini. “I costi sul Genova-Roma sono altissimi e questo va contro lo sviluppo economico della città – ha spiegato – perciò chiunque voglia investire lo ringraziamo”.

Non si tratta della sola novità: quest’estate saranno aggiunti anche voli per Olbia e Alghero, previsti ai primi di giugno. “È molto importante non solo dal punto di vista turistico, ma anche perché c’è una forte comunità sarda a Genova, alla quale sono personalmente legata da origini familiari, che accoglierà con favore questa novità. La creazione di 20 posti di lavoro dimostra inoltre un progetto di investimento futuro, con prospettive anche su tratte internazionali”.

La Sindaca ha inoltre confermato che l’aeroporto Colombo ha registrato buoni numeri lo scorso anno, rendendo gli investimenti ancora più strategici. “Investire nell’aeroporto non è solo una buona idea: è un’ottima idea. Una città come Genova deve avere un aeroporto sempre più grande e ambizioso. Gli interventi fatti e quelli in corso sono sotto gli occhi di tutti e serviranno a collegare la città con il Nord Italia e il Nord Europa in modo sempre più veloce, nonostante alcuni ritardi infrastrutturali”.

Sull’eventuale partecipazione del Comune agli investimenti pubblici, la Sindaca ha chiarito: “Se ci sarà bisogno di un intervento pubblico, sia il Comune sia la Regione sono disponibili. Il Comune c’è e per noi è fondamentale che l’aeroporto funzioni bene, sia per lo sviluppo economico sia per attrarre grandi eventi che richiedono infrastrutture efficienti”.

Al momento non sono ancora definite le condizioni per l’entrata pubblica, ma il Comune è pronto a intervenire appena le circostanze lo permetteranno.

