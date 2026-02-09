Rc Auto sempre più cara: nel 2025 premi medi a 437 euro, Napoli oltre quota 600

Continua la crescita delle tariffe Rc Auto in Italia. Nel terzo trimestre del 2025 il costo medio delle polizze ha raggiunto 437 euro, con un aumento del 5% su base annua, secondo i dati Ivass rielaborati da Assoutenti.





In alcune città si supera nuovamente la soglia dei 600 euro: Napoli resta la più cara con una media di 617 euro, seguita da Prato (606 euro). All’opposto, le tariffe più convenienti si registrano a Potenza (317 euro), Oristano (327) ed Enna (circa 332 euro). Tra la provincia più costosa e quella più economica il divario arriva a 300 euro a polizza.





Gli aumenti più marcati si segnalano proprio a Enna (+11,6%), seguita da Latina (+8,2%) e Frosinone (+8%), mentre i rincari più contenuti si registrano a Prato (+0,8%) e Isernia (+1,4%).





Per il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso, l’aumento dei prezzi è ingiustificato alla luce della bassa inflazione e del calo dell’incidentalità stradale. Da qui la richiesta di un cambio di rotta, con la revisione dell’indennizzo diretto e una riforma della governance dell’autorità di vigilanza assicurativa.

