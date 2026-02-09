Iren e Statkraft rafforzano l’alleanza: nuovo PPA eolico da 400 GWh

Iren Mercato e Statkraft consolidano la loro partnership con un nuovo Power Purchase Agreement per la fornitura di energia elettrica da fonte eolica. L’intesa segue il primo accordo decennale siglato nel gennaio 2025 per l’energia solare e amplia la collaborazione tra le due società, portando a 400 GWh il volume complessivo di energia rinnovabile fornita.

L’energia prodotta da Statkraft andrà a integrare la generazione interna del Gruppo Iren – idroelettrica, fotovoltaica ed eolica – permettendo a Iren Luce Gas e Servizi di offrire alla clientela retail forniture 100% green.

Per l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, l’accordo rappresenta un passo strategico verso una transizione energetica concreta e diversificata, rafforzando la resilienza del portafoglio energetico del Gruppo. Bernardo Ricci Armani, country manager Italy di Statkraft, sottolinea invece come l’integrazione della fonte eolica confermi la leadership della società nei Corporate PPA e nelle soluzioni energetiche di lungo periodo a supporto di imprese e territori.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.