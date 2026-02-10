Economia

Liguria: aperto bando da 1,2 milioni per imprese danneggiate dall'alluvione

di Redazione

Attivato un nuovo strumento di sostegno per le attività produttive colpite a settembre 2025. L'annuncio è arrivato in Consiglio regionale dall'assessore Piana

La Regione Liguria attiva un nuovo strumento di sostegno per le attività produttive colpite dalle alluvioni del settembre 2025. È online da oggi il bando da 1,2 milioni di euro destinato alle imprese danneggiate, con contributi a fondo perduto erogati attraverso il fondo strategico regionale. Le domande possono essere presentate sui siti di Filse e della Regione Liguria.

L’annuncio è arrivato in Consiglio regionale dall’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana, in risposta a un’interrogazione del capogruppo di Vince Liguria Matteo Campora. Le risorse sono rivolte in particolare alle piccole imprese colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato la Val Trebbia, la Val Fontanabuona e il Comune di Cogoleto, con criticità più marcate nei territori di Lorsica, Moconesi e Avegno.

"Ho portato all’attenzione della Giunta un problema grave e concreto e sono soddisfatto della risposta ricevuta", ha dichiarato Campora. "La Regione ha confermato l’attivazione di un fondo strategico a sostegno delle imprese colpite. Il 29 dicembre scorso la Giunta ha approvato la proposta del Comitato di indirizzo, stanziando 1,2 milioni di euro per interventi a fondo perduto legati ai danni causati dalle alluvioni dell’1 e 2, dell’8 e 9 e del 21 e 22 settembre 2025, per le quali era stato dichiarato lo stato di emergenza".

In attuazione della delibera regionale, Filse ha predisposto un bando dedicato che prevede contributi pari al 100% delle spese ammissibili. Le agevolazioni coprono l’acquisto o la riparazione di macchinari, attrezzature e impianti produttivi, oltre alle opere necessarie per il ripristino delle attività economiche, fino a un massimo di 20mila euro per ciascuna impresa.

