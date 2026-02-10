Aeroporti: Aeroitalia potenzia offerta tra Liguria e Sardegna

Aeroitalia potenzia l'offerta tra la Liguria e la Sardegna con l'apertura di due nuove rotte estive: dal 4 giugno sarà attivo il collegamento Genova-Olbia, mentre dal 5 giugno partirà il volo per Alghero. Entrambe le tratte prevedono due frequenze settimanali. L'annuncio è avvenuto oggi durante la presentazione della nuova base operativa al "Cristoforo Colombo", dove la compagnia ha basato due aeromobili e circa 20 dipendenti, consolidando anche il volo verso Roma Fiumicino già avviato il 2 febbraio. "Abbiamo scelto di investire sul Cristoforo Colombo - ha sottolineato Gaetano Intrieri, ad di Aeroitalia - per valorizzare il potenziale strategico di Genova come porta d'accesso alla Liguria e all'intero Nord-Ovest. Siamo convinti che questa scelta contribuirà a generare valore per il territorio, migliorando la mobilità e stimolando i flussi commerciali e turistici". Le nuove rotte verso una destinazione strategica come la Sardegna "testimoniano la ritrovata attrattività del Cristoforo Colombo - ha ricordato Enrico Musso, presidente dell'Aeroporto di Genova - nella geografia aeroportuale del Paese. Un risultato che migliora la connettività da e verso la Liguria, sia sul fronte business sia su quello turistico". Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha sottolineato come il rafforzamento dei collegamenti rappresenti «un risultato concreto delle politiche di sviluppo infrastrutturale e di potenziamento della mobilità che il Ministero sta portando avanti. Investire sulla connettività aerea significa sostenere il sistema produttivo e favorire il turismo». Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e la Sindaca di Genova Silvia Salis

