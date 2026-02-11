Iren, a Torino confronto tra patto di sindacato e primi cittadini: focus su transizione ecologica e qualità dei servizi

“Transizione energetica ed ecologica e qualità dei servizi restano i pilastri della strategia di Iren”. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto a Torino tra il comitato del patto di sindacato della multiutility e i vertici aziendali.





Al tavolo hanno partecipato i sindaci di Torino, Reggio Emilia e Genova – Stefano Lo Russo, Marco Massari e Silvia Salis – insieme al presidente Luca Dal Fabbro, al vicepresidente Moris Ferretti e all’amministratore delegato Gianluca Bufo.





Al centro del confronto il piano industriale 2025-2030, presentato lo scorso novembre, con particolare attenzione all’impatto sui territori di riferimento. I vertici aziendali hanno illustrato le ricadute previste in termini di sviluppo delle attività e di risposta alle esigenze di cittadini e clienti rispetto ai servizi offerti.





Secondo quanto riferito in una nota, i sindaci hanno avuto un confronto definito “costruttivo” con il management sulle linee guida del piano. L’azione di Iren, si sottolinea, continua a rappresentare un elemento strategico sia per il miglioramento della qualità della vita nelle città coinvolte, sia per gli effetti positivi generati sull’indotto economico locale.

