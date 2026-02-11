Anniversario dei geometri, sala del Consiglio intitolata a Luciano Piccinelli

Alla presenza delle autorità amministrative e politiche, del Presidente nazionale e dei numerosi amici, si è celebrato il 97esimo anniversario della figura del geometra. L’incontro è stato l’occasione di un confronto per fare il punto sulla professione di Geometra oggi legata non solo agli aspetti urbanistici ma anche sociali ed economici della nostra città.

Il presidente Stefano Armano nel suo intervento ha ricordato “L’evoluzione costante della nostra professione ci ha portato rapidamente nel futuro con le nuove tecnologie applicate al lavoro. Questo aspetto ha avvicinato molto di più i giovani nel percorso di studi C.A.T. (Costruzioni, Ambiente Territorio) e, una quota importante di diplomati, a iscriversi al percorso di Laurea professionalizzante LP-01. Il nostro Collegio - ha proseguito il Presidente - è apertissimo ai più giovani in modo che trovino nelle nostre esperienze un aiuto concreto alla loro crescita”.

Nell’occasione dell’anniversario si procede all’intitolazione della Sala Consiglio del Collegio al Geometra Luciano Piccinelli che ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2000 al 2019.

Presenti i famigliari del Geometra Piccinelli che hanno dato vita, insieme ad alcuni amici, all’Associazione Ellepi in ricordo del padre promuovendo solidarietà, cultura e amore per il territorio.

Così il figlio Federico: “Ogni attività dell’Associazione è senza scopo di lucro e ha finalità benefiche: il ricavato viene devoluto per sostenere cause importanti e aiutare chi ne ha bisogno".

Questo il nostro riferimento per avere maggiori informazioni: ellepiassociazione@gmail.com.

