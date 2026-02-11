Assarmatori, Stefano Messina confermato presidente. Direttivo rinnovato, quattro innesti

Stefano Messina guiderà Assarmatori anche nel quadriennio 2026-2030. L’Assemblea dell’Associazione, riunitasi questa mattina nella sede di via del Babuino a Roma, ha approvato all’unanimità la sua riconferma alla presidenza.





La decisione segue il lavoro svolto dalla Commissione di Designazione – composta dal Presidente Franco Del Giudice con Stefano Beduschi e Franco Ronzi – che, al termine di un articolato percorso di consultazione tra gli Associati, aveva già indicato Messina come candidato alla guida dell’Associazione. L’Assemblea si è aperta con la relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo uscenti e con l’aggiornamento delle norme statutarie, finalizzato a rafforzare efficienza ed efficacia dell’organizzazione.





Nel corso della riunione è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo. Confermati Stefano Beduschi, Gaudenzio Bonaldo Gregori, Matteo Catani, Franco Del Giudice, Mariaceleste Lauro, Luigi Merlo, Achille Onorato, Salvatore Ravenna, Vincenzo Romeo e Pasquale Russo. Fanno il loro ingresso Luigi Cafiero, Giacomo Gavarone, Corrado Neri e Ivanhoe Romin, a testimonianza del percorso di crescita e consolidamento dell’Associazione dalla sua fondazione nel 2018.





Confermati Vicepresidenti Achille Onorato e Vincenzo Romeo, ai quali si affianca Franco Del Giudice. Restano alla guida della struttura, tra la sede di Roma e gli uffici di Genova e Bruxelles, il Segretario Generale Alberto Rossi e il Vice Segretario Generale Giovanni Consoli.





“Sono gratificato per la fiducia dei colleghi, che hanno riconosciuto il lavoro svolto e il posizionamento nazionale e internazionale raggiunto dalla nostra Associazione – ha dichiarato Messina (nella foto secondo da destra con i Vicepresidenti Franco Del Giudice, Achille Onorato e Vincenzo Romeo) - Non è però tempo di autocelebrazioni: abbiamo ancora molte sfide davanti a noi. Tra le priorità dei prossimi mesi ci saranno la revisione delle politiche europee sulla sostenibilità ambientale, la semplificazione dell’apparato burocratico che regola il trasporto marittimo, la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo dell’industria marittima italiana, per rafforzare la storica vocazione del Paese”.





Assarmatori rappresenta armatori italiani, dell’Unione Europea e di Paesi terzi che operano servizi marittimi regolari in Italia, tutelandone gli interessi. Tra i Soci aggregati figurano anche imprese non armatoriali, enti e organizzazioni attive nel sistema marittimo.





Stefano Messina, 58 anni, è entrato nel 1994 nelle aziende del Gruppo di famiglia, occupandosi del core business dell’armamento e dei servizi di trasporto marittimo internazionale di linea. È Presidente di Gruppo Messina S.p.A., Vice Presidente Esecutivo di Ignazio Messina & C. S.p.A. e Presidente di Terminal San Giorgio S.r.l. Dal gennaio 2018 guida Assarmatori; è inoltre Vice Presidente di Conftrasporto e Consigliere del CNEL.

