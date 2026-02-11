Assarmatori, Stefano Messina confermato presidente. Direttivo rinnovato, quattro innesti
di Stefano Rissetto
"Tra le priorità immediate la revisione delle politiche europee sulla sostenibilità ambientale, la semplificazione dell’apparato burocratico"
Stefano Messina guiderà Assarmatori anche nel quadriennio 2026-2030. L’Assemblea dell’Associazione, riunitasi questa mattina nella sede di via del Babuino a Roma, ha approvato all’unanimità la sua riconferma alla presidenza.
La decisione segue il lavoro svolto dalla Commissione di Designazione – composta dal Presidente Franco Del Giudice con Stefano Beduschi e Franco Ronzi – che, al termine di un articolato percorso di consultazione tra gli Associati, aveva già indicato Messina come candidato alla guida dell’Associazione. L’Assemblea si è aperta con la relazione del Presidente e del Consiglio Direttivo uscenti e con l’aggiornamento delle norme statutarie, finalizzato a rafforzare efficienza ed efficacia dell’organizzazione.
Nel corso della riunione è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo. Confermati Stefano Beduschi, Gaudenzio Bonaldo Gregori, Matteo Catani, Franco Del Giudice, Mariaceleste Lauro, Luigi Merlo, Achille Onorato, Salvatore Ravenna, Vincenzo Romeo e Pasquale Russo. Fanno il loro ingresso Luigi Cafiero, Giacomo Gavarone, Corrado Neri e Ivanhoe Romin, a testimonianza del percorso di crescita e consolidamento dell’Associazione dalla sua fondazione nel 2018.
Confermati Vicepresidenti Achille Onorato e Vincenzo Romeo, ai quali si affianca Franco Del Giudice. Restano alla guida della struttura, tra la sede di Roma e gli uffici di Genova e Bruxelles, il Segretario Generale Alberto Rossi e il Vice Segretario Generale Giovanni Consoli.
“Sono gratificato per la fiducia dei colleghi, che hanno riconosciuto il lavoro svolto e il posizionamento nazionale e internazionale raggiunto dalla nostra Associazione – ha dichiarato Messina (nella foto secondo da destra con i Vicepresidenti Franco Del Giudice, Achille Onorato e Vincenzo Romeo) - Non è però tempo di autocelebrazioni: abbiamo ancora molte sfide davanti a noi. Tra le priorità dei prossimi mesi ci saranno la revisione delle politiche europee sulla sostenibilità ambientale, la semplificazione dell’apparato burocratico che regola il trasporto marittimo, la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo dell’industria marittima italiana, per rafforzare la storica vocazione del Paese”.
Assarmatori rappresenta armatori italiani, dell’Unione Europea e di Paesi terzi che operano servizi marittimi regolari in Italia, tutelandone gli interessi. Tra i Soci aggregati figurano anche imprese non armatoriali, enti e organizzazioni attive nel sistema marittimo.
Stefano Messina, 58 anni, è entrato nel 1994 nelle aziende del Gruppo di famiglia, occupandosi del core business dell’armamento e dei servizi di trasporto marittimo internazionale di linea. È Presidente di Gruppo Messina S.p.A., Vice Presidente Esecutivo di Ignazio Messina & C. S.p.A. e Presidente di Terminal San Giorgio S.r.l. Dal gennaio 2018 guida Assarmatori; è inoltre Vice Presidente di Conftrasporto e Consigliere del CNEL.
