Crisi Amt: Fit Cisl, piano industriale non dà risposte ai lavoratori

"Il piano industriale che ci ha presentato Amt presenta tante proposte ma non dà risposte ai lavoratori perché non spiega le strade che l'azienda intende seguire per raggiungere il traguardo dell'efficientamento che è l'obiettivo finale, lo abbiamo ripetuto ai vertici dell'azienda". Così il segretario della Fit Cisl Liguria Antonio Vella interviene sulla crisi dell'azienda di trasporto pubblico genovese.

"Bisogna aspettare marzo per capire quante persone avranno deciso di aderire al fondino decidendo di andare in pensione, - ribadisce Vella - solo partendo da un numero preciso che riguarda la forza lavoro possiamo ragionare su tutto: smaltimento ferie, produttività, riorganizzazione del servizio, nelle oltre 90 pagine del piano industriale ci sono linee strategiche ma non c'è stato ancora detto quali possono essere i percorsi da seguire. Ci aspettiamo a breve risposte concrete".

