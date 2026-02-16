Saldi, Spigno (Confesercenti Genova): "Partenza buona poi acquisti a rilento, serve tutelare il commercio anche come fattore sociale"

Partenza positiva, ma slancio che si è progressivamente affievolito nelle settimane successive. È il bilancio tracciato per Telenord da Massimiliano Spigno, presidente Confesercenti Genova, sull’andamento dei saldi invernali nel capoluogo ligure.

"I primi giorni hanno registrato un buon afflusso nei negozi, con consumatori pronti ad approfittare delle promozioni – spiega Spigno – ma successivamente gli acquisti hanno subito un rallentamento, complice un clima di incertezza economica che spinge molte famiglie alla prudenza".

Secondo l’associazione di categoria, il quadro è quello di una clientela più selettiva e attenta alla spesa: meno acquisti d’impulso e maggiore confronto tra prezzi, sia nei punti vendita fisici sia online. Un fenomeno che conferma la trasformazione delle abitudini di consumo e la crescente concorrenza dell’e-commerce, soprattutto nei periodi promozionali.

Per Spigno, però, il tema non è soltanto economico. "Il commercio di vicinato non rappresenta solo un motore economico, ma anche un fattore sociale. I negozi di quartiere garantiscono presidio del territorio, sicurezza, relazioni e servizi alla comunità. Tutelare il commercio significa difendere la vitalità dei nostri quartieri".

Confesercenti chiede quindi misure strutturali a sostegno delle piccole e medie imprese: incentivi fiscali, politiche per calmierare i costi energetici, interventi sulla viabilità e sulla sosta, oltre a una regolamentazione più equa della concorrenza online. L’obiettivo è mettere le attività locali nelle condizioni di competere in un mercato sempre più complesso.

Il timore, sottolinea Spigno, è che senza un sostegno concreto si possa assistere a una progressiva desertificazione commerciale, con conseguenze non solo sul piano economico ma anche su quello sociale e urbano. "I negozi – conclude – sono punti di riferimento per cittadini, anziani e famiglie. Difenderli significa investire nella qualità della vita della città".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.