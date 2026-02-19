Ex Ilva, Attanasio: “Restituire le aree inutilizzate a industria e porto”

“Sono al cento per cento d’accordo con la posizione espressa da Confindustria Genova e Alessandria sull’ex Ilva”. Così il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, intervenendo a margine del convegno “Oltre i dazi: la forza del commercio estero italiano”.





Attanasio richiama la necessità di affrontare in modo distinto il futuro degli stabilimenti, sostenendo la proposta delle associazioni territoriali di separare la trattativa su Taranto da quella su Cornigliano e Novi Ligure, per consentire la restituzione e la valorizzazione delle aree oggi inutilizzate a favore di nuove attività industriali e logistiche.





“Quando ero presidente di Confindustria Genova difesi il gruppo Riva a spada tratta e anche l’attuazione dell’accordo di programma. Vent’anni dopo non posso vedere che più della metà dell’area di Cornigliano è vuota. Siamo in una guerra quotidiana per gli spazi che mancano e lì ci sono aree abbandonate”, ha dichiarato, sottolineando come l’unico intervento manifatturiero di rilievo realizzato negli ultimi anni sia stato l’insediamento dell’officina di Ansaldo Energia all’interno del porto.





Secondo Attanasio, la restituzione di almeno metà dell’area di Cornigliano alla città non significherebbe rinunciare alla siderurgia, ma consentirebbe di rimettere in circolo spazi strategici oggi inutilizzati. Il presidente della Camera di Commercio solleva anche una questione di valore economico: “Se vendono tutta l’ex Ilva a un euro, non è possibile che Cornigliano valga un euro, quando io, per esperienza personale da imprenditore, pago i terreni industriali 150 euro a metro quadrato”.





Infine, l’attenzione si concentra sugli equilibri competitivi del sistema portuale: la cessione dello stabilimento a un operatore siderurgico sconosciuto, osserva Attanasio, potrebbe tradursi in un potenziale concorrente per il porto, con la possibilità di effettuare traffico di rinfuse a costo zero.

