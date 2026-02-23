Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Luciano Pasquale
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Luciano Pasquale, una lunga carriera sia imprenditoriale che di rappresentanza nel settore economico savonese e ligure, in qualità di dirigente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona e di Presidente/Amministratore di aziende operanti nel settore del credito e della portualità.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
