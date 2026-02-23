Intelligenza artificiale: ricercatrice genovese porta l’Italia al convegno di Nuova Delhi

Manila Di Giovanni, giovane imprenditrice di Genova e fondatrice della startup DWorld, ha rappresentato l’Italia all’India AI Impact Summit di Nuova Delhi nella delegazione guidata dal Ministro Adolfo Urso. Al Padiglione Italia ha presentato progetti che integrano intelligenza artificiale e ambienti virtuali immersivi per supportare città, governi e imprese nella trasformazione digitale.

Durante l’evento, Di Giovanni ha partecipato a incontri bilaterali con delegazioni internazionali, favorendo partnership strategiche e collaborazioni tecnologiche. La sua presenza evidenzia il ruolo crescente delle startup italiane nei principali scenari globali dell’AI.

Con questa esperienza, Manila e DWorld rafforzano il percorso di internazionalizzazione e il dialogo con partner istituzionali e industriali su scala globale.

