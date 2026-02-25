Firmata l'intesa per il potenziamento del terminal Psa Genova Prà

Firmato a Singapore l'accordo che dà il via libera all'investimento per il potenziamento del terminal Psa Genova Pra'. "L'intesa firmata tra Psa e Autorità portuale di Genova e Savona sblocca un miliardo di dollari di investimenti privati su un'infrastruttura strategica per il Paese. L'accordo porterà il terminal Psa di Genova Pra' fino a 3 milioni di teu annui e prevede ampliamenti molto più contenuti rispetto a quanto stabilito dal Piano regolatore del 2001, razionalizzando spazi e opere a mare". Così il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi annuncia la firma al termine dell'incontro a Singapore con i vertici di Psa e della Port Authority, alla presenza del presidente del porto di Genova e Savona, Matteo Paroli. "Tra i punti chiave dell'intesa c'è anche una riduzione degli impatti ambientali con una crescita ordinata - ha aggiunto Rixi - Un accordo che rafforza il ruolo del nostro Paese come hub logistico di riferimento del Mediterraneo. Genova diventa così un modello replicabile per la blue economy di sviluppo sostenibile e industriale". L'intesa dovrebbe anche portare al risultato di porre fine al contenzioso aperto da Psa Italia sul Gpt del gruppo Spinelli nel porto di Genova e potrebbe, ma per un futuro ancora tutto da scrivere, aprire ad una nuova destinazione delle aree dell'attuale terminal Psa-Sech.

