Ansaldo Energia: upgrade centrale di Thisvi in Grecia, più efficienza e meno emissioni

Maggiore efficienza, più flessibilità operativa e minori emissioni di CO₂: sono questi i principali benefici dell’upgrade annunciato per la centrale elettrica a ciclo combinato di Thisvi, in Grecia, operativa dal 2010.

Ansaldo Energia si è aggiudicata il contratto con Enerwave S.A., società del gruppo HELLENiQ ENERGY e tra i principali player energetici dell’Europa sud-orientale, per un’importante modernizzazione della turbina a gas AE94.3A dell’impianto. L’installazione è prevista per marzo 2027. Contestualmente, con il rinnovo del precedente Long-Term Service Agreement (LTSA), Ansaldo Energia garantirà supporto tecnico per i successivi 14 anni.

L’intervento consentirà di aumentare la potenza dell’impianto migliorandone al contempo l’efficienza. La maggiore efficienza si tradurrà in un minore consumo di combustibile, con conseguente riduzione dei costi operativi e un taglio significativo delle emissioni di CO₂. Inoltre, sarà incrementato il ramp rate, permettendo alla centrale di rispondere più rapidamente alle variazioni della rete, sempre più influenzate dalla crescente integrazione delle fonti rinnovabili.

“Siamo convinti che gli upgrade di Ansaldo Energia presso la centrale di Thisvi miglioreranno in modo sostanziale le performance complessive dell’unità, supportando Enerwave nella creazione di ulteriore valore per il sistema energetico greco”, ha dichiarato Antonis Argyrakis, Power Generation Director di Enerwave S.A.

“Questo progetto dimostra ancora una volta come gli upgrade di Ansaldo Energia possano valorizzare gli asset esistenti. La centrale di Thisvi sarà ancora più pronta a rispondere alle esigenze del sistema elettrico greco e a garantire la sicurezza energetica nel lungo periodo”, ha affermato Reto Furrer, EVP Thermal Service di Ansaldo Energia. “Ringraziamo Enerwave per la fiducia rinnovata nel nostro know-how e per una collaborazione di lunga durata che continuerà anche negli anni a venire.”

