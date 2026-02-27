Liguria, due nuovi bandi per il settore della pesca. Piana: "Risorse concrete per rafforzare la competitività"
di Redazione
Regione Liguria attiva nuove opportunità per il settore della pesca grazie al Regolamento che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura 2021-2027.
“Si tratta di due bandi per una dotazione complessiva di 400 mila euro destinata alle imprese liguri della pesca – dichiara l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana –. Con questi interventi mettiamo a disposizione risorse concrete per rafforzare la competitività delle nostre imprese ittiche, sostenere il reddito degli operatori e migliorare la qualità delle produzioni e le condizioni di lavoro a bordo. È un’azione mirata che coinvolge sia la piccola pesca costiera sia i segmenti di flotta più strutturati, con l’obiettivo di rendere il comparto sempre più moderno, sicuro e attrattivo”.
Uno dei due bandi, con una dotazione di 200.000 euro, è finalizzato a incrementare la competitività delle imprese di piccola pesca costiera (PPC), sia in mare sia nelle acque interne, e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti. L’avviso finanzia investimenti proposti dagli operatori del settore, favorendo innovazione, efficienza e sostenibilità delle attività.
Ulteriori 200.000 euro sono destinati a un secondo bando rivolto agli investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare la gestione e lo sbarco delle catture indesiderate, nonché promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori. L’intervento è dedicato alle imbarcazioni appartenenti a segmenti di flotta diversi da quelli della piccola pesca costiera.
“Sono misure strategiche – conclude Piana – che rispondono alle richieste del comparto. La pesca ligure deve dotarsi di strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato e della sostenibilità, valorizzando qualità, professionalità e sicurezza”.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 24 aprile.
