Erg, titolo in forte rialzo dopo voci sull'interesse di A2A, che non conferma: "Riflessioni in corso ma nessuna decisione presa"

Il titolo Erg oggi è in rialzo di quasi un 5% dopo indiscrezioni di stampa di ieri, pubblicate sul Giornale d'Italia, sulla prossima firma di un protocollo d'intesa per operazioni con A2A. Tuttavia, al momento – chiarisce una nota ufficiale della società guidata da Renato Mazzoncini – non c’è alcuna scelta definita.



Come già sostenuto di recente, A2A "valuta regolarmente opzioni strategiche coerenti con il proprio piano industriale e discute con diversi potenziali partner in merito". Si tratta quindi di "un processo normale, in linea con la missione del management di creare valore per gli azionisti, i dipendenti e i clienti".



Ad oggi, conclude la nota, "diverse opzioni strategiche sono oggetto di riflessioni preliminari ed esplorative e nessuna decisione in merito è stata assunta".

