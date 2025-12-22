Via Luccoli, le attese per il Natale del commercio

Anche Via Luccoli, la “regina” delle vie dello shopping genovese e ancora custode della sua tradizionale nobiltà, guarda al Natale con grande attesa per i risultati commerciali. Le festività rappresentano un momento cruciale per i negozi della storica strada, che puntano a rilanciare vendite e affluenza dopo un periodo complesso per il commercio cittadino.

In studio a Telenord, Francesca Recine, presidente regionale di Fismo Confesercenti, ha commentato le aspettative per il periodo natalizio, sottolineando come iniziative, vetrine curate e una presenza costante dei clienti possano fare la differenza. Via Luccoli rimane simbolo della vitalità commerciale del centro storico genovese e rappresenta un punto di riferimento sia per residenti che per turisti, con negozi che puntano a coniugare tradizione e innovazione per attrarre visitatori durante le feste.

Recine ha evidenziato anche l’importanza di sostenere il commercio locale, incentivando eventi, promozioni e attività culturali che possano rafforzare il legame tra la città e le sue vie storiche, facendo di Via Luccoli un cuore pulsante dello shopping natalizio genovese.

